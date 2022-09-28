Анкара, 28 сентября, 2022, 06:07 — ИА Регнум. Решение о прекращении использования российской платёжной системы «Мир» турецкими банками станет мощным ударом по нескольким сферам в экономике Турции. Об этом 28 сентября сообщает издание Yenicağ.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция (Стамбул)

Уточняется, что в первую очередь пострадают такие сферы, как туризм, торговля с Россией и система денежных переводов с Россией. Данное решение может стать поворотным в позиции Турции в вопросе антироссийских санкций.

При этом издание отмечает, что, хотя три государственных банка Турции фактически приняли решение о выходе из платёжной системы «Мир», официального подтверждения опубликовано не было, а министерство финансов страны не комментирует возникшую ситуацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank отказались от поддержки российской платёжной системы «Мир».