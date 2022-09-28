Киншаса, 28 сентября, 2022, 06:07 — ИА Регнум. Вспышка лихорадки Эбола, начавшаяся в провинции Северное Киву в Демократической Республике Конго шесть недель назад, закончилась, сообщает пресс-служба минздрава ДРК.

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«27 сентября, после 42 дней усиленного наблюдения без новых подтвержденных случаев, я торжественно объявляю об окончании вспышки», — заявил глава ведомства Жан-Жак Мбунгани.

Отмечается, что в ходе вспышки лихорадки Эбола подтвердили только один случай заболевания. До этого в стране было зафиксировано 14 очагов заболевания.

Тем не менее власти ДРК решили не прекращать усиленный мониторинг ситуации с заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября вспышку лихорадки Эбола зафиксировали в центральной части Уганды. От заболевания погиб 24-летний житель округа Мубенде.