Серов, Свердловская область, , 06:09 — REGNUM В Серове Свердловской области состоялось торжественное открытие мемориальной доски ветерану Великой Отечественной войны Августе Поликарповой. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Гвоздики Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Мемориальную доску открыли на здании средней школы, в которой свердловчанка училась с 1930 по 1938 годы. В возложении цветов приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители ФСБ и городской администрации.

Августа Поликарпова служила в разведке с апреля 1943 по май 1946 года. Награждена орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».