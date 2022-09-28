Пекин, , 05:25 — REGNUM Согласно данным Министерства образования КНР, число учителей физкультуры и искусства в системе обязательного образования в стране достигло 674 000 и 830 000 человек соответственно в 2021 году, что на 55,4% и 52,3% больше по сравнению с показателями 10-летней давности, сообщает 27 сентября агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно статистике, опубликованной министерством на пресс-конференции 27 сентября, академическая нагрузка китайских студентов была снижена: более 90% способны выполнить свои письменные домашние задания в установленные сроки. Ускорилось развитие современной системы профессионального образования. В 2021 году в высших профессиональных колледжах было обучено около 5,53 млн студентов, что в 1,8 раза больше, чем 10 лет назад.

Также была повышена способность развивать инновационные таланты высокого уровня. В 2021 году в Китае насчитывалось около 3,33 млн аспирантов, что почти вдвое больше, чем в 2012 году. По данным министерства, из них 509 000 были докторантами.