Северо-Курильск, Сахалинская область, 28 сентября 2022, 06:00 — REGNUM Курильский вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир в семи километрах от Северо-Курильска, 28 сентября выбросил столб пепла высотой 1,9 километра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Отмечается, что в Северо-Курильске пепел не зафиксирован, запах сероводорода также не ощущается, угрозы населению выброс пепла на вулкане не представляет.
Как сообщало ИА REGNUM, на острове Атласова началось извержение самого высокого и самого северного вулкана на Курилах — Алаида.
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