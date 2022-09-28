Северо-Курильск, Сахалинская область, 28 сентября, 2022, 06:00 — ИА Регнум. Курильский вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир в семи километрах от Северо-Курильска, 28 сентября выбросил столб пепла высотой 1,9 километра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

(сс) amanderson2 Вид на вулкан Эбеко

пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области «На вулкане Эбеко… произошёл пепловый выброс на высоту 1,9 километра. Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние до пяти километров».

Отмечается, что в Северо-Курильске пепел не зафиксирован, запах сероводорода также не ощущается, угрозы населению выброс пепла на вулкане не представляет.

Как сообщало ИА REGNUM, на острове Атласова началось извержение самого высокого и самого северного вулкана на Курилах — Алаида.