Пекин, , 05:21 — REGNUM Китайские эксперты разработали новую модель прогнозирования риска развития деменции, которая может предсказать развитие деменции в течение пяти, десяти и гораздо более длительных лет, сообщает 27 сентября агентство Синьхуа.

Деменция

Основываясь на данных Биобанка Великобритании (UKB), крупномасштабной биомедицинской базе данных, исследовательская группа проследила за 425 159 людьми без деменции в возрасте 40-69 лет. В течение медианы наблюдения в 11,9 лет у 5287 и 2416 участников развились эпизодическая деменция и болезнь Альцгеймера соответственно.

Согласно статье, опубликованной в журнале EClinicalMedicine, они внедрили стратегию, основанную на данных, для выявления предикторов из 366 переменных-кандидатов, охватывающих широкий спектр генетических факторов и факторов окружающей среды.

Затем исследователи использовали алгоритм машинного обучения для вычисления важности каждого предиктора для модели прогнозирования деменции, выбрали десять лучших предикторов и построили новую модель прогнозирования риска деменции под названием UKB-DRP.

В первую десятку предикторов входят возраст, гены, время подбора пар, процентное содержание жира в ногах, количество принятых лекарств, время реакции, максимальный объем выдоха, возраст матери на момент смерти, давняя болезнь и средний объем кровеносных сосудов.

Преимущество модели UKB-DRP заключается в том, что десять предикторов можно быстро получить с помощью анкетирования, простого физического обследования и обычного анализа крови, сказал профессор больницы Хуашань Фуданьского университета Юй Цзиньтай.