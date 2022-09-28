Цзинань, Китай, 28 сентября, 2022, 05:20 — ИА Регнум. Как центральные, так и местные органы власти в Китае придают большое значение защите конфуцианского культурного наследия по всей стране, заявлено на семинаре по охране культурных реликвий, передает 27 сентября агентство Синьхуа.

Конфуций

Семинар был частью Нишаньского форума по мировым цивилизациям, который открылся 27 сентября в Цюйфу, родине Конфуция в провинции Шаньдун на востоке Китая. Заместитель директора Научно-исследовательского института архитектуры при Юго-Восточном университете в Китае Шэнь Ян, сказал, что к настоящему времени почти 70% объектов конфуцианского наследия были открыты для публики.

В Китае насчитывается более 1000 объектов конфуцианского культурного наследия, включая 327 храмов и 144 академии. Конфуций (551-479 до н. э.), просветитель и мыслитель, оказал влияние на бесчисленные поколения китайского общества.