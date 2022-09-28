Хабаровск, , 05:53 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил Донбасс и территории б. УССР с воссоединением с Россией.

Референдум в Мелитополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

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«Поздравляю всех жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с итогами референдумов! Новороссия возвращается в родную гавань, в Россию! Люди сами решили свою судьбу спустя восемь лет после кровавого госпереворота в Киеве. Долгий путь, единственный путь. Историческое событие состоялось!» — написал в своём телеграм-канале Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике 99,23% участников референдума проголосовали за воссоединение с Россией.