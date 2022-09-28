Каракас, , 05:50 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что темпы роста экономики в стране за последний квартал превысили 20%. Об этом он сказал 27 сентября в ходе выступления, которое транслировал телеканал Venezolana de Television.

Николас Мадуро Иван Шилов © ИА REGNUM

Николас Мадуро «Сейчас говорят о всемирной рецессии, в то время как Венесуэла бьёт рекорды экономического роста. Реальной экономики, не зависящей от нефти. В последнем квартале рост составил более 20%».

По словам Мадуро, в годовом выражении рост составляет порядка 17%.

По обнародованной ранее информации главы ЦБ Венесуэлы Каликсто Ортеги, по итогам первого квартала рост ВВП страны составил рекордные для Латинской Америке 17,4%. Годовой показатель может достигнуть 18,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страны Европы и США в попытке нанести ущерб России сознательно совершают экономическое самоубийство.

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