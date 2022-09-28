Москва, , 05:49 — REGNUM Рынок недвижимости России на частичную мобилизацию отреагировал очень остро. Об этом написал в своём телеграм-канале директор федеральной компании недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Новое жильё в Тамбовской области Tambov.gov.ru

«Первые два дня текущей недели [26 и 27 сентября] подтвердили, что люди ожидают сложных времён. Понедельник и вторник и вовсе дали минус 30% к понедельнику и вторнику предыдущей недели. Это цифры плюс минус уже говорят о том какой будет для рынка недвижимости четвёртый квартал», — отметил Ильдар Хусаинов.

Эксперт также сообщил, что количество клиентов, которые хотят подать новые ипотечные заявки сократилось на 20-25%.

«Старые сделки ещё доделываются, там всё в норме, задаточная активность так же высока, распады сделок на обычном уровне, это главное отличие от декабря 2014-го и февраля 2022-го. Сейчас ещё в моменте проходит много сделок за наличный расчет, но это точно временная история», — пояснил Ильдар Хусаинов.

По мнению эксперта, критически важной станет следующая неделя. И за последние три дня всё больше людей готовы снижать цены на 30-40%, по причине резкой смены места жительства.

«Есть много точек зрения, что сейчас просто идет шоковая реакция и скоро все нормализуется. Поживем — увидим. Я всё- таки считаю что причины фундаментальны. А если учесть, что ставки очень низкие по ипотеке — на первичный рынок от 6%, на вторичную недвижимость от 8,6%, на загородную и вовсе от 2,7% и активность идёт на уровне мая, когда ставки были 16% на вторичку, — это очень о многом говорит.

Особенно тревожно сейчас, думаю, строительному и девелоперскому бизнесу. В последнее время начато очень много новых проектов в надежде на системный спрос на годы вперёд, но, очевидно, что спрос будет сокращённый в целом на рынке, да и сейчас мы уже видим что часть людей переходит на «вторичку» и «загородку» из-за страхов, хотят получать жильё с ремонтом и документами в моменте, и не готовы ждать» , — обрисовал текущую ситуацию эксперт.

По ценам сложно давать прогноз. Но точно рост цен будет ниже инфляции, это думаю уже ни у кого не вызывает сомнений, подытожил директор риэлторской фирмы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации военных запаса.