Эксперт оценил реакцию рынка недвижимости на частичную мобилизацию
Москва, 28 сентября, 2022, 05:49 — ИА Регнум. Рынок недвижимости России на частичную мобилизацию отреагировал очень остро. Об этом написал в своём телеграм-канале директор федеральной компании недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов.
«Первые два дня текущей недели [26 и 27 сентября] подтвердили, что люди ожидают сложных времён. Понедельник и вторник и вовсе дали минус 30% к понедельнику и вторнику предыдущей недели. Это цифры плюс минус уже говорят о том какой будет для рынка недвижимости четвёртый квартал», — отметил Ильдар Хусаинов.
Эксперт также сообщил, что количество клиентов, которые хотят подать новые ипотечные заявки сократилось на 20-25%.
«Старые сделки ещё доделываются, там всё в норме, задаточная активность так же высока, распады сделок на обычном уровне, это главное отличие от декабря 2014-го и февраля 2022-го. Сейчас ещё в моменте проходит много сделок за наличный расчет, но это точно временная история», — пояснил Ильдар Хусаинов.
По мнению эксперта, критически важной станет следующая неделя. И за последние три дня всё больше людей готовы снижать цены на 30-40%, по причине резкой смены места жительства.
По ценам сложно давать прогноз. Но точно рост цен будет ниже инфляции, это думаю уже ни у кого не вызывает сомнений, подытожил директор риэлторской фирмы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации военных запаса.