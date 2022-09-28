Кызыл, , 05:43 — REGNUM В Туве будет создан единый центр для помощи семьям призванных в армию в рамках частичной мобилизации. Об этом рассказал глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Участники СВО Телеграмм-канал Владислава Ховалыга

По его словам, мобилизованные бойцы должны знать, что их семьи не оставят одних с их проблемами. В единый штаб войдут представители политических партий, которые сформируют мобильные группы и трудовые отряды из добровольцев.

Штаб возглавит министр труда и социальной политики региона Эдуард Сандан. Работу волонтёров поддержат власти Тувы на уровне социальных ведомств и структур.

«Они предоставят всю необходимую информацию — списки семей, их потребности в помощи. Мы также готовы обеспечить материально-технические средства и ресурсы», — отметил руководитель субъекта.

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