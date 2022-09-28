Тикси, Якутия, , 05:37 — REGNUM Материальный ущерб в 1,9 млн рублей причинил бюджету Булунского района Якутии бывший руководитель администрации посёлка Тикси. К такому выводу пришёл суд, приговоривший экс-главу к пяти годам лишения свободы условно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября в пресс-службе УФСБ по региону.

Коррупция Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

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Чиновник содействовал выделению социального жилья своей сожительнице. Женщина не стояла на учёте как нуждающаяся в улучшении жилищных условий, но получила в бессрочное пользование двухкомнатную квартиру стоимостью порядка 1,9 млн рублей и впоследствии приватизировала её.

После оформления документов на жилое помещение экс-глава Тикси зарегистрировал брак со своей сожительницей, подчеркнули в УФСБ. Кроме того, он обвинялся в семи эпизодах хищения средства на общую сумму 750 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении экс-главы посёлка Тикси было возбуждено осенью 2021 года. Изначально его подозревали в присвоении 380 тыс. рублей.