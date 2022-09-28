Лос-Анджелес, США, , 05:24 — REGNUM Кинокомпания Paramount исключила из графика премьер следующий фильм фантастической франшизы «Звёздный путь». Об этом 28 сентября сообщает портал Deadline.

Звёздный океан

В ранней версии списка Paramount было указано, что картина выйдет на большие экраны 22 декабря 2022 года. Отмечается, что сообщение появилось спустя примерно месяц после того, как режиссёр Мэтт Шекман покинул проект. Сейчас продюсеры Paramount ищут нового кинематографиста, который займёт на съёмочной площадке режиссёрское кресло.

Напомним, сценарий к новому фильму серии написали Линди Бир и Женева Робертсон-Дворет, отметим, что первый раз в истории франшизы в качестве сценаристов полнометражного фильма выступают женщины. Главную роль в новом «Звёздном пути» должен исполнить Крис Пайн.

Читайте ранее в этом сюжете: Актриса сериала «Звёздный путь: Пикар» рассказала о сюжете третьего сезона