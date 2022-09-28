Любляна, 28 сентября, 2022, 05:22 — ИА Регнум. Решение выделить дополнительно €430 млн на борьбу с последствиями энергетического кризиса приняли власти Словении. Об этом 27 сентября сообщается в Twitter правительства республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Словения

Уточняется, что общая сумма, выделенная на смягчение последствий энергетического кризиса, составит €430 млн. Дополнительные €340 млн из резервов бюджета запланировано направить на оказание помощи фермерам, экономике и жителям страны в связи с ростов цен на энергоносители.

Кроме того, указывается, что €90 млн будет направлено на регулирование оплаты труда в государственном секторе. При этом, по данным Словенского агентства печати, дефицит бюджета в стране к концу года может составить около €2 млрд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным соцопроса, деятельность правительства Словении одобряют 58,9% жителей республики.