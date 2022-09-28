Вашингтон, , 05:20 — REGNUM Соединенные Штаты подходят к опасной грани, заявляя о допустимость ударов по Луганской и Донецкой Народным республикам, а также Херсонской и Запорожской областям, заявил посол России в США Анатолий Антонов, сообщает пресс-служба российской дипмиссии.

Анатолий Антонов Минобороны России

«Покровители неонацистских преступников вплотную приближаются к той опасной грани, о которой мы неоднократно и четко предупреждали», — заявил он.

Дипломат добавил, что Вашингтон продолжает поддерживать киевский режим и предлагает ему наносить удары западным оружием по российской территории. В таком случае, отметил Антонов, США сами становятся стороной конфликта. При этом посол констатировал, что дипломатическими способами ситуацию разрешить не удастся, пока Вашингтон использует Киев в качестве военного средства против России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о планах властей США выделить дополнительную военную помощь Киеву на сумму $1 млрд. Предполагается, что официально об этом будет объявлено в «ближайшие дни».