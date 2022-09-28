Москва, , 05:04 — REGNUM В среду, 28 сентября, в Москве облачно, небольшой дождь, местами умеренный, температура воздуха до +9… +11 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Константин Сомов. Осень. 1905

В ночь на 29 сентября в столице облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура воздуха +7… +9 °C.

Ветер восточный, северо-восточный 5−10 м/с, при порывах до 15 м/с, ночью — переменных направлений 2−7 м/с. Атмосферное давление 739 (-7) мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +7… +12 °C днём. Ночью — +4… +9 °C.

В четверг, 29 сентября, днём в столице ожидается +12… +14 °C, по области +9… +14 °C, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, атмосферное давление 745 (+6) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается +3… +8 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Московской области 28 сентября из-за холодного ветра и дождя будет крайне некомфортно, но уже в пятницу ощутимо потеплеет.

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