Вашингтон, 28 сентября, 2022, 05:04 — ИА Регнум. Возможность отставки министра финансов Джаннет Йеллен и советника по экономическим вопросам Брайана Диза оценивает администрация Белого дома. Об этом 27 сентября сообщает издание Axios.

U.S. Department of the Treasury Джанет Йеллен

Уточняется, что чиновники из администрации Белого дома подготавливают возможный уход с поста Йеллен сразу после промежуточных выборов в парламент. При этом отмечается, что увольнение главы минфина США может стать первым шагом к реорганизации экономической команды американского лидера Джозефа Байдена.

Также издание указывает, что окончательного решения об отставке Йеллен на сегодняшний день принято не было, оно будет полностью зависеть от результатов промежуточных выборов. Предполагается, что демократы по итогам выборов могут потерять контроль над Сенатом и утверждение нового главы минфина будет осуществить сложнее. В дополнение к отставке Йеллен, по данным Axios, рассматривается возможность ухода с должности в начале 2023 года главы национального экономического совета Брайана Диза.

Сообщения о переменах в экономической команде Байдена поступают на фоне рекордной инфляции в США. При этом официальных подтверждений возможного ухода с поста главы минфина США не поступало ни из Белого дома, ни из американского министерства финансов.