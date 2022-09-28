Ханой, , 05:03 — REGNUM Метеорологическая служба Вьетнама понизила классификацию тайфуна «Нору» до тропического шторма, говорится в заявлении на сайте вьетнамского правительства.

Тайфун Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Вместе с тем власти предупреждают, что указанная природная может вызвать наводнения и оползни на фоне сильных дождей, которые она принесет с собой. «Нору» обрушился на Вьетнам утром 28 сентября.

Первым удар стихии приняла провинция Куангнам, где находится исторический город Хойан и курорт Дананг.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября вьетнамское правительство ввело комендантский час и эвакуировало более 800 тысяч человек в ожидании тайфуна «Нору», который ранее затопил Филиппины и унес жизни восьми человек.

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