Вашингтон, , 04:53 — REGNUM Американский госсекретарь Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с главой МИД Дании Йеппе Кофодом и обсудил с ним повреждение газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

Руководитель Госдепа отметил, что Вашингтон остается «приверженным поддержанию энергобезопасности ЕС».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября Энтони Блинкен заявил, что США не подтверждают версию о саботаже или намеренном повреждении газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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