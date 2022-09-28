Вашингтон, 28 сентября 2022, 04:53 — REGNUM Американский госсекретарь Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с главой МИД Дании Йеппе Кофодом и обсудил с ним повреждение газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.
Руководитель Госдепа отметил, что Вашингтон остается «приверженным поддержанию энергобезопасности ЕС».
Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября Энтони Блинкен заявил, что США не подтверждают версию о саботаже или намеренном повреждении газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».
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