Гавана, 28 сентября, 2022, 04:48 — ИА Регнум. Генерирующая система Кубы вышла из строя после прохождения урагана «Иэн», сообщает кубинская Union Electrica на официальной странице в соцсети Twitter.

Куба

«Генерация в национальной энергетической системе нулевая, состояние вызвано климатическими условиями», — заявили в компании.

Уточняется, что массовые отключения электроэнергии зафиксированы во всех частях страны. Предполагается, что подачу электричества восстановят в ночь на 28 сентября или уже утром.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее около 2,5 млн жителей американского штата Флорида получили предписание эвакуироваться из-за приближения урагана «Иэн». В самом регионе объявили режим чрезвычайной ситуации в связи предстоящей непогодой.