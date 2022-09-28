Филадельфия, США, , 04:37 — REGNUM Подросток 14-ти лет погиб в результате стрельбы возле средней школы Роксборо в городе Филадельфия в американском штате Пенсильвания. Об этом 27 сентября сообщает CBS News.

Стрельба Lisa Roe

По предварительным данным, неизвестный открыл стрельбу из автомобиля Ford Explorer зелёного цвета по группе подростков, состоявших в одной футбольной команде. Уточняется, что дети незадолго до этого покинули игровое поле из-за вспыхнувшего конфликта с другими игроками.

В результате стрельбы были ранены четыре подростка, все они были госпитализированы. Один из пострадавших скончался в больнице. Состояние других детей медики назвали стабильным.

Стрелявший скрылся с места происшествия. В настоящее время полиция ведёт розыск подозреваемого в стрельбе и устанавливает обстоятельства произошедшего.

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