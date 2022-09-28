Каракас, , 04:18 — REGNUM Страны Европы и США в попытке нанести ущерб России сознательно совершают экономическое самоубийство. Такое заявление сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро, сообщает 27 сентября агентство Prensa Latina.

Николас Мадуро Carlos Rodríguez

Как отметил венесуэльский лидер, Европа и США предпочли мирным переговорам с Россией экономический и энергетический кризис в собственных странах.

«Пытаясь убить Россию, Европа и США выбрали экономическое самоубийство. Они объявили экономическое и социальное самоубийство — своего общества, своей экономики, чтобы нанести ущерб России, чтобы покончить с Россией из-за одержимости русофобией», — заявил Мадуро.

Санкции западного мира в отношении России лидер Венесуэлы назвал необоснованными. По мнению Мадуро, если все стороны не начнут дипломатический диалог, это может привести к усилению эскалации конфликта и новой мировой войне.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Венесуэлы Карлос Фариа не увидел причин для охлаждения взаимоотношений с Москвой и назвал Россию братской страной.

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