Каракас, 28 сентября 2022, 04:18 — REGNUM Страны Европы и США в попытке нанести ущерб России сознательно совершают экономическое самоубийство. Такое заявление сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро, сообщает 27 сентября агентство Prensa Latina.

Николас Мадуро
Николас Мадуро
Carlos Rodríguez

Как отметил венесуэльский лидер, Европа и США предпочли мирным переговорам с Россией экономический и энергетический кризис в собственных странах.

«Пытаясь убить Россию, Европа и США выбрали экономическое самоубийство. Они объявили экономическое и социальное самоубийство — своего общества, своей экономики, чтобы нанести ущерб России, чтобы покончить с Россией из-за одержимости русофобией», — заявил Мадуро.

Санкции западного мира в отношении России лидер Венесуэлы назвал необоснованными. По мнению Мадуро, если все стороны не начнут дипломатический диалог, это может привести к усилению эскалации конфликта и новой мировой войне.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Венесуэлы Карлос Фариа не увидел причин для охлаждения взаимоотношений с Москвой и назвал Россию братской страной.

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