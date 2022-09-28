Равенна, , 04:05 — REGNUM В Италию прибыл сухогруз Tamrey S с грузом продовольствия с территории бывш. УССР, временно контролируемой киевскими нацистами. Это следует из данных сервиса отслеживания судов Marine Traffic по состоянию на 23:00 мск 27 сентября.

Кукуруза

В настоящее время Tamrey S ожидает швартовки на якорной стоянке, примерно в десяти морских милях от порта Равенны.

Выход сухогруза Tamrey S с 18,1 тыс. тонн кукурузы, 5,5 тыс. тонн бобов сои и 5,4 тыс. тонн пшеницы из порта Одессы, расположенного на территории бывш. УССР, временно контролируемой Киевом, 13 сентября был одобрен Совместным координационным центром (СКЦ) в Стамбуле.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индию прибыл танкер Katsuyama с грузом растительного масла с территории бывш. УССР, временно контролируемой киевским режимом.

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