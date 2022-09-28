Луганск, 28 сентября, 2022, 04:05 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли из американских реактивных систем залпового огня HIMARS город Лисичанск в Луганской Народной Республике в ночь на 28 сентября, сообщает пресс-служба представительства ЛНР в СЦКК в официальном канале в Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Зафиксирован обстрел: 00:20 по н. п. Лисичанск с применением РСЗО HIMARS (4 ракеты)», — рассказали в представительстве.

Сведений о возможных пострадавших, жертвах и поврежденных объектах гражданской инфраструктуры не поступало. В настоящее время специалисты проводят оценку ущерба, нанесенного обстрелами со стороны киевских террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что зафиксировано обострение обстановки по всей линии соприкосновения с подразделениями киевских боевиков. По его словам, активность киевских карателей связана с проведением референдума в ЛНР.