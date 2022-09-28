Вашингтон, , 03:56 — REGNUM Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с губернатором американского штата Флорида Роном ДеСантисом и обсудил с ним угрозу, которая исходит от тропического урагана «Иен», а также меры федеральной помощи после удара стихии по региону. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Джо Байден (сс) White House

В заявлении отмечается, что участники беседы выразили «приверженность к продолжению тесной координации». Кроме того, в американской администрации уточнили, что перед беседой с ДеСантисом Байден поговорил с мэрами трех городов Флориды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джо Байден подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации во Флориде из-за наступления урагана «Иэн». В связи с приближением природной стихии около 2,5 млн жителей штата получили приказ или предупреждение об эвакуации.

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