Вашингтон, 28 сентября, 2022, 03:56 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с губернатором американского штата Флорида Роном Десантисом и обсудил с ним угрозу, которая исходит от тропического урагана «Иэн», а также меры федеральной помощи после удара стихии по региону. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

(сс) White House Джо Байден

В заявлении отмечается, что участники беседы выразили «приверженность к продолжению тесной координации». Кроме того, в американской администрации уточнили, что перед беседой с Десантисом Байден поговорил с мэрами трех городов Флориды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джо Байден подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации во Флориде из-за наступления урагана «Иэн». В связи с приближением урагана около 2,5 млн жителей штата получили приказ или предупреждение об эвакуации.