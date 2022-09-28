Берлин, , 13:00 — REGNUM На стройке вблизи немецкого города Тюбинген выявили десять белорусов, которые не имели права работать на территории Германии. Об этом сообщает Presseportal.de.

Флаг Германии в отражении

Мужчины приехали в Евросоюз по польским визам. Каким образом они попали в Германию — выясняется. Факт нарушения трудового законодательства выявили во время инспекции частной стройки в районе Тюбингена. Инспекторы изучили документы гастарбайтеров и выяснили, что разрешений на работу в Германии у них не было.

С нарушителей взыскали 2500 евро залога. Теперь они ожидают депортации.