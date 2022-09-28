Вашингтон, , 03:49 — REGNUM Сенат Конгресса США 27 сентября одобрил законопроект о продлении временного финансирования правительства до 16 декабря, который также включает $12,4 млрд дополнительной помощи киевскому режиму. Трансляцию заседания ведёт телеканал C-span.

Сенат США Beforeitsnews.com

Законопроект, обеспечивающий временное финансирование основных правительственных программ США, поддержали 72 сенатора, против него высказались 23.

До 00:00 по местному времени 1 октября документ должен получить одобрение Конгресса и президента США, иначе с понедельника, 3 октября, ряд американских федеральных ведомств приостановят свою работу.

Как сообщало ИА REGNUM, Сенат США проведёт голосование по выделению средств для продолжения работы правительства до 16 декабря и направлению ещё $12,3 млрд на помощь киевскому режиму.

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