Казань, 28 сентября, 2022, 03:51 — ИА Регнум. Арбитраж Татарии 14 октября 2022 года планирует начать рассмотрение иска итальянской компании UniCredit S. p. A. (ЮниКредит С. п. А.) к ЗАО «Казстройинвест». Истец требует обратить взыскание на предмет ипотеки, в том числе на здания двух очередей торгово-развлекательного центра «Южный» и шесть земельных участков. Способом реализации заложенного имущества истец определил публичные торги в форме аукциона, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Исковое заявление, которое разбирает судья Артемьева, подано в начале сентября 2022 года. В споре речь идёт о зданиях (двух очередях) торгово-развлекательного центра «Южный» на проспекте Победы, 91 — каждое общей площадью 20 568,7 кв. м. Все участки, которые фигурировали в договорах ипотеки, также находятся на проспекте Победы в Казани. Имущество истец предлагает пустить с молотка «для удовлетворения за счет стоимости этого имущества требований истца в размере 34 093 232, 65 доллара США, что составляет 2 053 728 604, 31 руб. по курсу Банка России на дату настоящего заявления».

Третьим лицом в спор приглашена кипрская компания Matelo Holdings Limited, которая числится в открытых данных учредителем ответчика.

Начальную продажную стоимость предложено определить в порядке, установленном законодательством.