Вашингтон, , 03:47 — REGNUM Мир переживает, по всей вероятности, самое опасное время за всю свою историю. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп 27 сентября в эфире радиостанции WABC.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению бывшего главы Белого дома, события на территории б. УССР не должны были произойти никогда, но в итоге события развернулись таким образом, что в мире уже обсуждается возможность применения ядерного оружия.

«Это самые опасные вещи. Я думаю, что это самое опасное время за многие-многие годы, возможно вообще когда-либо», — отметил Трамп.

Также экс-глава США добавил, что «все ужасные вещи», всё, происходившее и происходящее на территории б. УССР, возможно, может повториться и в Китае, на Тайване.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Сенат США намерен выделить Киеву $12,3 млрд вопреки проблемам в финансировании своей страны.

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