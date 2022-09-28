Вашингтон, 28 сентября, 2022, 03:47 — ИА Регнум. Мир переживает, по всей вероятности, самое опасное время за всю свою историю. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп 27 сентября в эфире радиостанции WABC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

По мнению бывшего главы Белого дома, события на территории б. УССР не должны были произойти никогда, но в итоге события развернулись таким образом, что в мире уже обсуждается возможность применения ядерного оружия.

«Это самые опасные вещи. Я думаю, что это самое опасное время за многие-многие годы, возможно, вообще когда-либо», — отметил Трамп.

Также экс-глава США добавил, что «все ужасные вещи», всё происходившее и происходящее на территории б. УССР, возможно, может повториться и в Китае, на Тайване.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Сенат США намерен выделить Киеву $12,3 млрд вопреки проблемам в финансировании своей страны.