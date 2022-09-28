Анкара, 28 сентября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отменила полеты в Белоруссию до конца года. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Александр Полегенько ИА REGNUM Самолёт в небе

Также не будут выполняться рейсы Turkish Airlines в б. УССР и в три российских города — Сочи, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

Как сообщалоИА REGNUM, турецкая авиакомпания 12 сентября уведомила, что не собирается летать в Минск и обратно как минимум до 31 октября. Теперь этот срок продлëн до 31 декабря 2022 года.