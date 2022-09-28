Киев, 28 сентября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Киевский режим 27 сентября внëс изменения в постановление о выплатах силовикам и их семьям во время действия военного положения. Об этом сообщил в своëм телеграм-канале постоянный представитель правительства в «Верховной раде» Тарас Мельничук.

Цитата из видео facebook.com/zelenskiy95 Владимир Зеленский

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Согласно поправкам, членам семей погибших силовиков, которые «постоянно проживают на территории РФ или Белоруссии, либо осуждены за государственную измену, коллаборационистскую деятельность, пособничество государству-агрессору», единовременная денежная помощь не выплачивается.

Как сообщалоИА REGNUM, согласно последним официальным данным, с 24 февраля до 23 сентября в Белоруссию прибыли 54 383 гражданина б. УССР.