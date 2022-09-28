Приштина, Сербия, , 03:59 — REGNUM Бывший глава правительства Косово Авдулла Хоти 27 сентября прервал молчание, чтобы выступить с предсказаниями скорой отставки правительства Альбина Курти.

Авдулла Хоти Kryeministri-ks.net

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что в настоящее время правительство Курти одновременно проходит через пять кризисов: кризис образования, здравоохранения, внешней политики, экономики и в диалоге с Сербией.

Ошибкой Курти политик назвал объявление войны мощным косовским профсоюзам, отмену принятия законопроекта о заработных платах бюджетников. Другой слабостью правительства Косово Хоти назвал отсутствие министра здравоохранения Косово Рифата Ляфити на рабочем месте. Американский профессор Ляфити, по словам Хоти, является «министром по переписке».

Напомним, кратковременное правление Хоти в 2020 году было связано с распадом первого правительства Альбина Курти под давлением США, недовольных его недовольством. Поскольку Хоти был лишь техническим премьер-министром, сразу после проведения очередных досрочных выборов его персона перестала интересовать почти кого-либо в Косово.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕС: Следующая встреча Вучича и Курти должна быть продуктивной