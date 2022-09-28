Архангельск, , 03:40 — REGNUM Арбитраж Архангельской области прекратил производство по банкротному делу в отношении второго застройщика объекта из Северодвинска, иск к которому был подан фондом развития территорий. Претензии к московскому ООО «КП Очередь 2» были отозваны, передаёт ИА REGNUM.

«В судебном заседании представители должника просили прекратить производство по делу о банкротстве. Представитель заявителя поддерживал заявление», — отмечалось в материалах суда.

В ходе слушаний также выяснилось, что в едином реестре проблемных объектов, застройщик не фигурирует. а значит «относится к числу лиц, на которых распространяется действие моратория, введенного постановлением № 497, в связи с чем оснований для возбуждения дела о банкротстве не имелось».

Также сообщалось, что по объекту, который возводит ООО, разрешение на строительство продлено до 20 декабря 2022 года, а срок передачи объектов долевого строительства — до 30 сентября 2022 года.

«Активы должника превышают его кредиторскую задолженность, задолженность в судебном порядке не взыскивается», — отметил суд и дело прекратил.

Напомним, ранее также было прекращено производство по банкротному делу связанной с ООО компанией «КП Очередь 4», к которой также имел претензии фонд.