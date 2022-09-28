Лондон, , 03:27 — REGNUM Депутата британской оппозиционной Лейбористской партии Рупу Хак отстранили от работы из-за расистских высказываний против главы минфина Великобритании Квази Квартенга, который является негром, передает телеканал Sky News.

Лондон Марина Захарова © ИА REGNUM

Сообщается, что Хак заявила, что Квартенг оканчивал одно из лучших учебных заведений страны. Поэтому, сказала депутат, если слушать его по радио, то невозможно понять, что он — негр. Это вызвало возмущение как у правящей Консервативной, так и у оппозиционной Лейбористской партии. После этого Хак отстранили от работы.

«Мои комментарии были необдуманными, и я искренне приношу извинения всем затронутым лицам», — извинилась депутат.

Теперь в отношении Хак проводится служебное расследование.