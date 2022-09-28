Лондон, 28 сентября, 2022, 03:27 — ИА Регнум. Депутата британской оппозиционной Лейбористской партии Рупу Хак отстранили от работы из-за расистских высказываний против главы минфина Великобритании Квази Квартенга, который является негром, передает телеканал Sky News.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Сообщается, что Хак заявила, что Квартенг оканчивал одно из лучших учебных заведений страны. Поэтому, сказала депутат, если слушать его по радио, то невозможно понять, что он — негр. Это вызвало возмущение как у правящей Консервативной, так и у оппозиционной Лейбористской партии. После этого Хак отстранили от работы.

«Мои комментарии были необдуманными, и я искренне приношу извинения всем затронутым лицам», — извинилась депутат.

Теперь в отношении Хак проводится служебное расследование.