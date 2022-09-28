Екатеринбург, 28 сентября, 2022, 03:34 — ИА Регнум. Арбитражный суд Свердловской области 22 декабря 2022 года планирует начать рассмотрение иска Россельхозбанка к восьми российским и иностранным компаниям, в том числе к ООО «Ключевская обогатительная фабрика», АО «Русский хром 1915». С ответчиков пытаются взыскать 14 315 997,69 доллара США (около 833 млн рублей), передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В качестве ответчиков выступают ООО «РусХром ГмБХ», ООО «Ключевская обогатительная фабрика», ПАО «Ключевской завод ферросплавов», «Мидюрал индастриал лимитед», RusChrome GmbH Stuttgart, АО «Управляющая компания «Росспецсплав-группа Мидюрал» и «Мидюрал холдинг лимитед».

В основе спора лежат договор кредитования и договоры поручительства от 2013 года.

Напомним, спор слушается с мая 2022 года. Ранее судья отказал во введении обеспечительных мер в виде обращения взыскания на заложенное имущество. Также в конце июля 2022 года истец заявил ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде ареста на заложенное имущество.

По мнению истца, «имеются признаки неблагоприятного экономического состояния основного заемщика АО «Русский Хром» в связи с предъявлением исков к АО «Русский Хром 1915» на общую сумму свыше 1,5 млрд руб. без учета настоящего иска». Суд в аресте также отказал, но решение обжалуется.