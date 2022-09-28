Вашингтон, , 03:13 — REGNUM США пока не передавали Киеву средства противовоздушной обороны NASAMS, и ВСУ получат эти системы не раньше, чем через два месяца, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 27 сентября в ходе брифинга.

Боеголовушка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ранее Владимир Зеленский заявил, что киевскому режиму поставили комплексы NASAMS, однако телеканал CBS, который взял интервью у Зеленского, позже сообщил, что речь якобы идет об «ошибке перевода».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа Патрик Райдер заявил, что США будут передавать Киеву системы NASAMS «по мере готовности».

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