Вашингтон, 28 сентября, 2022, 03:13 — ИА Регнум. США пока не передавали Киеву средства противовоздушной обороны NASAMS, и ВСУ получат эти системы не раньше, чем через два месяца, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 27 сентября в ходе брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боеголовушка

Ранее Владимир Зеленский заявил, что киевскому режиму поставили комплексы NASAMS, однако телеканал CBS, который взял интервью у Зеленского, позже сообщил, что речь якобы идет об «ошибке перевода».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа Патрик Райдер заявил, что США будут передавать Киеву системы NASAMS «по мере готовности».