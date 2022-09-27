Берлин, 28 сентября, 2022, 02:47 — ИА Регнум. Обстоятельства аварии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» (СП и СП-2) призвал расследовать власти ФРГ сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла. Об этом политик написал 26 сентября в своём Twitter.

Olaf Kosinsky Тино Крупалла

«Предполагаемая диверсия против «Северного потока 1 и 2» должна быть расследована», — указал Крупалла в сообщении. По мнению политика, правительству Германии нельзя допускать нападений на особо ценные и жизненно важные для страны объекты инфраструктуры.

Кроме того, Крупалла добавил, что повреждения следует устранить как можно скорее, чтобы Германия смогла получить газ по трубопроводам в течение осени.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, военный альянс внимательно следит за ситуацией вокруг «Северных потоков».