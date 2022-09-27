Брюссель, 28 сентября, 2022, 02:43 — ИА Регнум. ЕС должен быть готов к «тяжелой зиме», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе заседания фракции «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» в Европарламенте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мёрзнет

Глава альянса призвал Евросоюз продолжать поддерживать киевский режим, иначе, по его утверждениям, «цена на газ будет еще выше, ситуация в Европе станет более опасной, а европейские страны — более уязвимыми».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в издании Financial Times вышла статья Йенса Столтенберга, в которой генсек также предупредил о «тяжелой зиме» и призвал готовиться к «трудным временам».