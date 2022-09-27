Вашингтон, 28 сентября, 2022, 02:40 — ИА Регнум. Соединенные Штаты и их сателлиты решили усилить наблюдение за ядерным оружием России, в том числе и по линии спецслужб. Об этом сообщает газета The Politico со ссылкой на должностных лиц в США, пожелавших остаться неизвестными.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Мы следим за этим более пристально», — рассказал один из них.

Источники добавили, что речь идет об увеличении сбора информации о российском ядерном арсенале. Таким образом американские спецслужбы якобы пытаются понять, собирается ли Россия применять тактическое ядерное оружие на территории бывш. УССР. При этом один из источников подчеркнул, что спецслужбы США уверены, что Москва не собирается применять ядерное оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о возможности применения ядерного оружия. По его словам, такие вооружения Москва может применять только в соответствии с военной доктриной страны.