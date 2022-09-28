Вашингтон, , 02:36 — REGNUM Госдепартамент США одобрил сделку с Кувейтом о поставке боеприпасов для танков Abrams и иного оборудования на $250 млн. Об этом 27 сентября сообщает агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

M1A2 SEP V2 Abrams 1-й танковой дивизии США c боевым модулем CROWS II

В заявлении военных отмечается, что властям Кувейта предполагается продать «боевых и учебных боеприпасов для танков M1A2K и связанного с этим оборудования примерно на $250 млн». Что позволит «укрепить возможности Кувейта в плане противостояния текущим и будущим угрозам в регионе».

пресс-служба Министерства обороны США «Предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет укрепить безопасность основного союзника вне НАТО, который играет важную роль, содействуя политической стабильности и экономическому развитию на Ближнем Востоке».

Вашингтон уже уведомил о данном решении Конгресс США, у которого есть 30 дней на то, чтобы отклонить или одобрить документ.

Как сообщало ИА REGNUM, внешнеполитическое ведомство США согласовало сделку о продаже Пакистану многофункциональных истребителей F-16, а также сопутствующего оборудования к ним.

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