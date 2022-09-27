Москва, 28 сентября, 2022, 02:31 — ИА Регнум. Благодарность в адрес США от экс-главы МИД Польши и евродепутата Радослава Сикорского за повреждение «Северных потоков», по мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, можно понимать как официальное заявление о теракте. Соответствующий комментарий российский дипломат опубликовала 26 сентября в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Польский депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел Радек Сикорский в Twitter поблагодарил США за сегодняшнюю аварию на российских газопроводах. Это официальное заявление о теракте?» — так написала Захарова под скрином поста из аккаунта польского политика.

Напомним, на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в течение нескольких часов были обнаружены три утечки, в результате которых давление в трубопроводе резко снизилось. Как отметили в компании-операторе Nord Stream AG, разрушения газопровода носят беспрецедентный характер. По данным датского энергетического агентства, в море попало большое количество газа, в целях безопасности судам и самолётам запрещено приближаться к местам утечки ближе, чем на пять морских миль (около десяти км).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-глава МИД Польши, евродепутат Сикорский опубликовал у себя в Twitter фотографию «кипящей» от поднимающегося из морских глубин газа поверхности моря. Под фотографией политик написал: «Tnank you, USA» («Спасибо, США»).