Красноярск, 28 сентября, 2022, 02:15 — ИА Регнум. В среду, 28 сентября, в Красноярске облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха +6… +8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин ИА REGNUM Красноярск. Остров Посадный

В 6:00 на Театральной площади было +2 °C.

Ночью с 28 на 29 сентября ожидается до +0… +3 °C, облачно, осадки.

Скорость восточного ветра 2−7 м/с. Давление — 732 (0) мм рт. ст.

В четверг, 29 сентября, в Красноярске до +5… +6 °C, облачно, небольшой кратковременный дождь. Ночью — до −1… +2 °C, без осадков.

В пятницу, 30 сентября, в Красноярске ожидается до +3… +4 °C днём и до −2… +1 °C ночью. Облачно, днём небольшой дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 28 сентября в Хакасии местами ожидается северо-восточный ветер при порывах до 15−18 м/с.

В Хакасии и Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса. В Туве местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.

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