Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2022, 02:08 — ИА Регнум. Владимир Зеленский в своем обращении попытался сорвать частичную мобилизацию в России, однако все его попытки будут обречены на провал, заявил российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя в ходе выступления в Совбезе организации.

Minpromtorg.gov.ru Василий Небензя

«Зеленский не постеснялся за последние дни записать несколько видеообращений по-русски, чтобы попытаться сорвать недавно объявленную в России частичную мобилизацию, по майданным рецептам «вбить клин» между властью и обществом», — отметил он.

Дипломат добавил, что российские граждане сами прекрасно знают, за что сражаются, а также способны отличить правду от лжи. Небензя подчеркнул, что российские военнослужащие сражаются так, как сражались их деды и прадеды против внешних агрессоров на протяжении столетий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Совбез организации подстраивается под Зеленского, пытаясь устроить его участие в заседании в виртуальном формате. Дипломат подчеркнул, что участие тех или иных людей в заседании Совбеза ООН должно проходить в очном формате, что прописано в правилах.