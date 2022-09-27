Майами, США, 28 сентября, 2022, 02:03 — ИА Регнум. Запуск космического корабля Crew Dragon, на котором должна полететь российский космонавт Анна Кикина, перенесен на 4 октября из-за приближающегося к американскому штату Флорида тропического урагана «Иэн», сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Official SpaceX Photos Пилотируемый космический корабль Dragon

Полет осуществляется в рамках миссии Crew-5 на Международную космическую станцию (МКС). Crew Dragon должен был стартовать с площадки на мысе Канаверал (Флорида) 3 октября.

Отмечается, что специалисты NASA следят за изменением погодных условий и «при необходимости» могут снова перенести дату запуска.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября Анна Кикина направилась в США для предстартовой подготовки к полету Crew Dragon. Вместе с ней на МКС должны вылететь астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката.

Читайте также: Космонавт Анна Кикина направилась в США для тренировок перед полётом к МКС